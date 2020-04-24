Ничего не делали, а 20 тысяч долларов получили – бойцы UFC недовольны гонорарами за отмененный турнир

В списке отмененных спортивных мероприятий из-за коронавируса значится и турнир по смешанным единоборствам, который должен был состояться в британской столице 21 марта. Президент UFC Дана Уайт все равно организовал участникам солидные выплаты, однако далеко не все согласились с их суммой. К слову, недавно чемпионка UFC сломала кости голливудской звезде.

Стало известно, что бойцы UFC недовольны компенсацией в 20 тысяч долларов, которую они получили за отмену турнира в Лондоне, сообщил инсайдер Ариэль Хэльвани. Однако не все, а лишь те, кто рассчитывал на больше. По этому поводу Дана Уайт высказался по-простому:

"Мне сообщили, что бойцы отмененного турнира в Лондоне получили не более 20 тысяч долларов. Как вы можете понять, некоторые высокооплачиваемые бойцы остались недовольны этим размером. Другие рады получить хоть что-то".

Главным событием вечера единоборств должен был стать бой американца Тайрона Вудли (19-4-1) и британца Леона Эдвардса (18-3-1).

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