Никаких боев за пределами США: UFC перенесла австралийский турнир

Турнир по смешанным единоборствам UFC 251 перенесли из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Австралийском городе Перт 7 июня. Ожидается, что в ближайшее время UFC не сможет проводить турниры за пределами США, зато ничего не угрожает проведению UFC 249 в Джексонвиле 9 мая, главным поединком которого станет битва Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи.

Ранее мы писали, что участники долгожданного UFC 249 получили специальный протокол. Перед выходом в клетку бойцы должны будут пройти массу дополнительных осмотров. Промоушен намерен провести три турнира во Флориде 9, 13 и 16 мая.

Также мы писали, что президент UFC Дана Уайт рассказал, подерутся ли Хабиб и Тони в 2020 году. Соперники должны были сойтись как раз на турнире UFC 249, но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию, поэтому его заменил Гэтжи.

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Кстати, мы сообщали, что российского бойца избили после оскорбительной песни о Нурмагомедове. И теперь грозят изнасилованием. Представителя смешанных единоборств Кузнецова, выступившего против Хабиба, "таскали по асфальту и били в голову".

Смотрите видео невероятной тренировки Тони Фергюсона со скакалкой:

Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram

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