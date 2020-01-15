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Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть "вырубил" земляка

15 января, 10:49

Эммануэля Кэлхуна положили на лопатки, но он эффектно выбрался из сложной ситуации, нокаутировав визави

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Похоже, это – нокаут года! Американский боец смешанных единоборств эффектнейшим образом "отключил" своего соотечественника Марка Эйтля на турнире промоушена XKO в Далласе.

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Кэлхуну удалось нокаутировать Эйтля уже в первом раунде. Во время борьбы в партере боец неожиданно вырвался, оттолкнув соперника ногами, а затем поднялся и, высоко выпрыгнув, ударом коленом в челюсть жестко нокаутировал визави.

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После такого сокрушительного удара Марк Эйтль, лежа на канвасе октагона, еще долго не мог прийти в себя, в то время как его обидчик Эммануэль Кэлхун, празднуя победу, на радостях едва не выпрыгнул из "клетки".

Напомним, в новогоднюю ночь олимпийская чемпионка по дзюдо выиграла миллион долларов за один бой в MMA. Кайла Харрисон по очкам победила Лариссу Пачеко и в придачу к чемпионскому поясу получила крупный гонорар.

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нокаут MMA Эммануэль Кэлхун

Источник: Сегодня|Спорт

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