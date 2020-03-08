Нурмагомедов готов "зарубиться" с Макгрегором: Конору придется "свергнуть" американца

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет реванш с Конором Макгрегором, если ирландец победит американца Джастина Гэтжи. Об этом сообщает BJPenn. По словам менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза, россиянин проведет реванш с Макгрегором, если ирландец перед этим проведет поединок с Гэтжи и победит в нем.

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Напомним, первый поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел в 2018 году и завершился победой российского бойца. В январе нынешнего года Макгрегор провел первый бой после поражения от Нурмагомедова и одержал победу над американцем Дональдом Серроне. Нурмагомедов свой ближайший бой проведет против Тони Фергюсона в Нью-Йорке 18 апреля.

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Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру

Смотрите, как проходило взвешивание Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

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