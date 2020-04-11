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Нурмагомедов на карантине назвал его любимый матч в Лиге чемпионов

11 апреля, 15:07

Максим Перепелица

Хабиб ударился в ностальгию, вспомнив поединок 2003 года

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что его любимым футбольным матчем на клубном уровне является игра "Манчестер Юнайтед" – "Реал", состоявшаяся 23 апреля 2003 года в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это был ответный матч противостояния. После поражения в гостях со счетом 1:3 манкунианцы одержали на своем поле победу со счетом 4:3. По сумме двух матчей "Реал" выиграл со счетом 6:5 и вышел в полуфинал турнира.

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Официальный аккаунт Лиги чемпионов опубликовал пост об ответном матче "Манчестер Юнайтед" – "Реал" в Instagram. Хабиб репостнул его и подписал: "Это лучший клубный матч для меня".

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Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

Скучаете по ММА? Смотрите, как в смешанных единоборствах нокаутируют соперников:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Реал Мадрид MMA UFC Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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