Нурмагомедов на карантине назвал его любимый матч в Лиге чемпионов

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что его любимым футбольным матчем на клубном уровне является игра "Манчестер Юнайтед" – "Реал", состоявшаяся 23 апреля 2003 года в 1/4 финала Лиги чемпионов. Это был ответный матч противостояния. После поражения в гостях со счетом 1:3 манкунианцы одержали на своем поле победу со счетом 4:3. По сумме двух матчей "Реал" выиграл со счетом 6:5 и вышел в полуфинал турнира.

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Официальный аккаунт Лиги чемпионов опубликовал пост об ответном матче "Манчестер Юнайтед" – "Реал" в Instagram. Хабиб репостнул его и подписал: "Это лучший клубный матч для меня".

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Кстати, Фергюсон назвал Конора и Хабиба ссыкунами и хочет, чтобы они ушли навсегда. Американский боец готовился к поединку против Джастина Гэтжи, который так и не состоится.

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