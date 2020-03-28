Нурмагомедов предположил, что коронавирус вернет людей на путь истинный

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о пандемии коронавируса. Боец опубликовал отрывок из Корана, в которой говорится: "Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь".

Читайте также: во всем виноват коронавирус: боец MMA прокомментировал свое задержание полицией

"Коронавирус говорили они. На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации не серьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей", – написал Хабиб.

INSTAGRAM

Напомним, 18 апреля Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула в третий раз. На турнире UFC 249 его соперником станет бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Место поединка до сих пор не определено.

Ранее мы сообщали, что Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии.Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях объявил о том, что выделит один миллион евро на помощь больницам, выложив скрины переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

Реклама

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама