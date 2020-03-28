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Нурмагомедов предположил, что коронавирус вернет людей на путь истинный

28 марта, 14:36

Максим Перепелица

Хабиб высказал свое мнение о пандемии

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о пандемии коронавируса. Боец опубликовал отрывок из Корана, в которой говорится: "Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь".

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"Коронавирус говорили они. На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации не серьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей", – написал Хабиб.

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Напомним, 18 апреля Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула в третий раз. На турнире UFC 249 его соперником станет бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон. Место поединка до сих пор не определено.

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Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

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Видео: Reuters

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MMA UFC Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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