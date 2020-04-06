Нурмагомедов в пролете: названо имя бойца, который заменит Хабиба в бою против Фергюсона

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона организации в легкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соперником Гэтжи станет соотечественник Тони Фергюсон. Об этом сообщает ESPN. Правда, контракт на поединок еще не подписан.

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Напомним, изначально турнир UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок Нурмагомедова и Фергюсона, планировалось провести в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мероприятие пришлось перенести в другое место, которое пока еще не названо.

Джастин Гэтжи / Фото: Getty Images Реклама

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Хабиб Нурмагомедов, по всей вероятности, не сможет принять участие в турнире, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду карантина. Хотя ранее появилась информация о договоренности президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта и президента России Владимира Путина о том, что Хабибу позволят вылететь в США. Однако Уайт назвал это неправдой.

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