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Нурмагомедов в пролете: названо имя бойца, который заменит Хабиба в бою против Фергюсона

6 апреля, 10:57

Богдан Юрков

Ожидается, что вместо непобедимого россиянина в клетку проти Фергюсона выйдет американец Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона организации в легкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соперником Гэтжи станет соотечественник Тони Фергюсон. Об этом сообщает ESPN. Правда, контракт на поединок еще не подписан.

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Напомним, изначально турнир UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок Нурмагомедова и Фергюсона, планировалось провести в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мероприятие пришлось перенести в другое место, которое пока еще не названо.

Джастин Гэтжи

Джастин Гэтжи / Фото: Getty Images

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

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Хабиб Нурмагомедов, по всей вероятности, не сможет принять участие в турнире, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду карантина. Хотя ранее появилась информация о договоренности президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта и президента России Владимира Путина о том, что Хабибу позволят вылететь в США. Однако Уайт назвал это неправдой.

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смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Джастин Гэтжи

Источник: Сегодня|Спорт

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