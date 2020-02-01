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Нурмагомедову предложили сумасшедшие деньги за бой с легендой бокса и его бывшим противником

1 февраля, 18:01

Поединки хотят провести в Эр-Рияде

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложили почти 180 миллионов евро за два боя против Конора Макгрегора и легендарного боксера Флойда Мэйвезера.

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Информация появилась в распоряжении The Sun, источник ссылается на менеджера Хабиба Али Абдель-Азиза. Предложение 31-летнему Нурмагомедову сделали саудовские миллиардеры. Они хотят, чтобы бои состоялись в Эр-Рияде, за каждый Хабиб получил бы по 90 миллионов.

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Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 18 апреля – он подерется с Тони Фергюсном. Поединок Хабиба с Конором Макгрегором в октябре 2018 года завершился победой российского бойца в четвертом раунде.

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Кстати, бывший боец UFC Грин нарушил условия освобождения и сдался властям. Бывший боец UFC Дезмонд Грин оказался в тюрьме округа Бровард за нарушение условий освобождения, в то время как ожидал суда по делу о непредумышленном убийстве.

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MMA UFC смешанные единоборства Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источник: The Sun

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