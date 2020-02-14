Однорукий боец возвращается в октагон в марте: смотрите, как безжалостно он "валил" оппонентов

Ник Ньюэлл / Фото: Instagram

В карде турнира Bellator 24, который пройдет 13 марта в Анкасвилле, выступит уникальный боец – 33-летний американец Ник Ньюэлл (16-3), у которого с рождения нет части левой руки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба промоушена. Соперником Ньюэлла станет Зак Зейн (14-9), который с победы дебютировал в лиге в декабре.

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Отметим, что Ник – инвалид с рождения. Однако в старшей школе он решил заниматься вольной борьбой и вскоре побил рекорд своего учебного заведения по числу побед. На занятия спортом Ньюэлла вдохновлял питчер "Нью-Йорк Янкиз" Джимм Эбботт, который родился без кисти на правой руке.

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Вскоре американец решил попробовать своим силы в ММА, где 20 июня 2009 года дебютировал в профи. А 10 лет спустя Ньюэлл провел и первый бой в Bellator, который является вторым по престижу в смешанный единоборствах после UFC. Интересно, что у Ника такое же прозвище, как и у ирландскогоОлд бойца Конора Макгрегора, – Notorious "Печально известный". Только получил он его тогда, когда Конор еще не был большой звездой.

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Ньюэлл рассказывал, что порой соперники отказывались выходить на бой с ним — потому что победа над инвалидом почестей не принесет, а поражение серьезно ударит по имиджу. Однако Ник доказал, что он не просто не хуже большинства, а намного лучше.

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