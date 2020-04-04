"Официально бой еще не отменен": тренер Хабиба надеется на встречу с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, надеется, что бой россиянина с Тони Фергюсоном на UFC 249 состоится.

"Официально бой еще не отменен, так что я держу кулачки и надеюсь, что Дана Уайт в ближайшее время сообщит место проведения UFC 249. Тогда мы вернемся к первоначальному плану, и бой с Фергюсоном состоится. Если нет, тогда я жду, что бой перенесут в Сан-Франциско на август или в Абу-Даби на сентябрь. Лучше, если это будет Сан-Франциско – не придется никуда лететь. Хабиб всегда тренируется, но давайте смотреть правде в глаза – его тренировки далеки от идеала. В условиях карантина трудно поддерживать тренировочный процесс", – считает Мендес.

Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом и поздравил Фергюсона с победой. "На самом деле ближе к дате боя Тони и Хабиб ввязались в игру "на слабо". И Хабиб струсил первым, сделав счет 3-2 в пользу Тони. Хабиб сбежал домой из США посреди кризисной ситуации. Это очень рискованно. Поздравления, Тони", – написал Макгрегор в Twiter.

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