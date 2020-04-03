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"Он дурачок. Это ошибка не Хабиба, а коронавируса": Нурмагомедов ответил на "лишение пояса"

3 апреля, 12:32

Богдан Юрков

Российский спортсмен прокомментировал скандальные слова своего несостоявшегося соперника Тони Фергюсона

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в легком весе, отреагировал на желание американца Тони Фергюсона лишить его пояса. Напомним, бой Нурмагомедов – Фергюсон 18 апреля накрылся медным тазом.

После этогоФергюсон "наехал" на Нурмагомедова,заявив: "Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Он не хочет драться и должен быть лишен своего титула".

И вот подоспел ответ Хабиба Фергюсону.

"Он просто дурачок, – заявил Нурмагомедов. – Ладно, лишите меня пояса, если это моя ошибка. В прошлый раз, в апреле 2018 года, это была его ошибка, но сейчас это ошибка не Хабиба, а коронавируса. Это разные вещи", – приводит слова россиянина ESPN

Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон

Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон

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Интересно, что в предыдущие годы бой непобедимого Нурмагомедова и Фергюсона, за спиной у которого три поражения при 25 викториях, уже срывался четырежды по различным причинам.

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смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: ESPN

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