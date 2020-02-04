"Он может бежать, но не сможет спрятаться": Макгрегор ждет реванша с Нурмагомедовым

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Реклама

Боец MMA Конор Макгрегор высказался о своей вражде с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее мы писали, что Нурмагомедову предложили сумасшедшие деньги за бой с легендой бокса и его бывшим противником.

"Возможно, некоторые разговоры зашли слишком далеко, но уж как есть. Это бойцовский бизнес. В конце концов, все случилось так, как случилось. Вот и все. Все было сказано не просто так. Были действия, которые к этому привели. Так или иначе, теперь это очень, очень личное. Я с нетерпением жду реванша, я полностью сфокусирован. Вы можете видеть, в какой я форме. Несмотря ни на что, этот человек может бежать, но не сможет спрятаться. Страх. Он этого не хочет. Все так и есть", – отметил Макгрегор.

Отметим, что первый бой между Конором и Хабибом прошел в октябре 2018-го, победу удушающим приемом в четвертом раунде одержал Нурмагомедов. 18 апреля Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона.

Кстати, бывший боец UFC Грин нарушил условия освобождения и сдался властям. Бывший боец UFC Дезмонд Грин оказался в тюрьме округа Бровард за нарушение условий освобождения, в то время как ожидал суда по делу о непредумышленном убийстве.

Смотрите также, как боец MMA проплыла под водой 50 метров

Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама