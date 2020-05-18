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"Он не может разговаривать и двигаться": появились подробности о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

18 мая, 18:38

Александр Трикиша

Отец и тренер бойца UFC попал в кому после лечения от пневмонии

Отец чемпиона UFC в легком весе российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии после комы, вызванной осложнениями после заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

"Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование", – говорит источник.

Напомним, в настоящее время 57-летний специалист находится в одной из больниц Москвы. Он перенес инсульт и был в коме, также известно, что Нурмагомедову-старшему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

При этом, как сообщает телеграм-канал Baza, Абдулманапу Нурмагомедову таки диагностировали COVID-19. В Махачкале тренер отказывался проходить тест на коронавирус и лечился от вирусной пневмонии, но после того, как Нурмагомедову-старшему стало плохо после занятий зарядкой, хотя врачи запрещали ему это делать, его срочно перевезли в столицу РФ. Там и подтвердилось подозрение на опасный вирус.

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MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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