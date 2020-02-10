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"Он пересек черту": менеджер Нурмагомедова назвал место боя с Макгрегором

10 февраля, 11:59

По словам представителя Хабиба, их с Конором реванш если и состоится, то только на улице

Нурмагомедов vs Макгрегор

Нурмагомедов vs Макгрегор / Фото: Getty Images

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Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал об отношении к возможному матчу-реваншу своего подопечного с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года. Кстати, недавно появилось видео запрещенного приема от Хабиба.

Смотрите бой Хабиба и Конора в 2018-м

В последнее время ирландец Конор Макгрегор не раз утверждал, что готов провести реванш с россиянином. О желании организовать поединок высказывался и президент UFC Дэйна Уайт, однако в команде Хабиба не раз давали понять, что в таком бое отсутствует спортивный интерес. Ранее Нурмагомедов отказался от сумасшедших денег и назвал Макгрегора придурком.

"Если этот бой и может где-то состояться, то разве что на улице. Макгрегору пришлось бы сотворить нечто зрелищное. Вы понимаете, кто он? Конор Макгрегор – одна из самых больших звезд, но только потому, что он один из самых больших отморозков. Давайте смотреть на вещи реально. Нам не нравится этот парень. Всякий раз, как мы его видим, возникают какие-то проблемы. Он говорил что-то о семье, о религии, о расе. Он пересек черту, а с Хабибом такого делать нельзя. Да, если Хабиб еще раз подерется с Конором, у него будет очень много денег. Но дело ведь не только в деньгах", – цитирует Абдель-Азиза ESPN

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Напомним, ранее в лагере Нурмагомедова назвали условие для супербоя с Мейвезером. Отец Хабиба готов бросить своего сына под Флойда, как только россиянин покончит с Фергюсоном и полгода поработает над боксерскими приемами с Василием Ломаченко.

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смешанные единоборства Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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