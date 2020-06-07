Українська
$ 26,7
30
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

"Он же ушел в очередной запой": временный чемпион UFC сказал, что думает об уходе Макгрегора

7 июня, 12:35

Елена Павлова Елена Павлова

Гэтжи считает, что виски ирландца очень плохого качества

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи по-своему отреагировал на сообщение о том, что бывший №1 в двух категориях Конор Макгрегор завершает карьеру в третий раз. Американец убежден, что Конор просто в очередной раз ушел в запой.

"К счастью, все пожилые люди по-прежнему сидят дома. Этот парень в очередном запое. Виски Макгрегора – дерьмо. Пока-пока", — написал Гэтжи на своей странице в Twitter.

Читайте также: Конор Макгрегор поставил свою жизнь на то, что в повторном бою побьет "золотого" Флойда Мейвезера

Напомним, что сегодня утром Макгрегор объявил о завершении карьеры, прикрепив к посту в Twitter фото своей мамы. Отметим, ирландец уже дважды объявлял об уходе из спорта через социальные сети, но забирал свои слова обратно. Последний свой бой Конор провел в полусреднем дивизионе в январе, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. До этого не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Реклама

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Макгрегор даже успел в 2017 году провести поединок по правилам бокса с небитым Флойдом Мейвезером. Бой завершился завершился победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде. Чистый гонорар Мейвезера за тот бой составил 100 миллионов долларов, а Макгрегора – 30 млн. А недавно Макгрегор заявил, что готов ко второму бою по правилам бокса и принял вызов легендарного Оскара Де Ла Хойи.

Смотрите, как проходило взвешивание Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

UFC смешанные единоборства запой Конор Макгрегор Джастин Гэтжи завершение карьеры

Источник: Twitter

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Получил по уху и плачешь как баба": подписчики высмеяли блогера из России, побитого украинским бойцомMMA
Красотка с пышными формами установила историческое достижение в UFC: смотрите видео
Красотка с пышными формами установила историческое достижение в UFC: смотрите видеоMMA
Сестру Валентины Шевченко избили на турнире в США: посмотрите на лицо девушки после боя
Сестру Валентины Шевченко избили на турнире в США: посмотрите на лицо девушки после бояMMA
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Претендент на титул UFC Вудли вчистую проиграл Бернсу: яркие моменты боя
Претендент на титул UFC Вудли вчистую проиграл Бернсу: яркие моменты бояMMA
"Только любовь": голая звезда ММА расслабилась в ногах у своего мужаMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять