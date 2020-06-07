"Он же ушел в очередной запой": временный чемпион UFC сказал, что думает об уходе Макгрегора

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи по-своему отреагировал на сообщение о том, что бывший №1 в двух категориях Конор Макгрегор завершает карьеру в третий раз. Американец убежден, что Конор просто в очередной раз ушел в запой.

"К счастью, все пожилые люди по-прежнему сидят дома. Этот парень в очередном запое. Виски Макгрегора – дерьмо. Пока-пока", — написал Гэтжи на своей странице в Twitter.

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Напомним, что сегодня утром Макгрегор объявил о завершении карьеры, прикрепив к посту в Twitter фото своей мамы. Отметим, ирландец уже дважды объявлял об уходе из спорта через социальные сети, но забирал свои слова обратно. Последний свой бой Конор провел в полусреднем дивизионе в январе, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. До этого не выходил в октагон с октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Макгрегор даже успел в 2017 году провести поединок по правилам бокса с небитым Флойдом Мейвезером. Бой завершился завершился победой Флойда техническим нокаутом в 10-м раунде. Чистый гонорар Мейвезера за тот бой составил 100 миллионов долларов, а Макгрегора – 30 млн. А недавно Макгрегор заявил, что готов ко второму бою по правилам бокса и принял вызов легендарного Оскара Де Ла Хойи.

Смотрите, как проходило взвешивание Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

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