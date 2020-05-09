Онлайн боя Фергюсон – Гейджи: трансляция первого турнира UFC в эпоху коронавируса

В ночь на 10 мая по киевскому времени в американском городе Джексонвилль в штате Флорида пройдет первый за почти два месяца турнир Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC249. Поклонники смешанных единоборств, которые соскучились за боями на карантине, смогут увидеть 11 поединков, а в главном в октагон выйдут Тони Фергюсон и Джастин Гейджи. На кону будет стоять титул "временного" чемпиона UFC.

Напомним, что изначально планировалось, что Фергюсон сразится в чемпионском поединке с Хабибом Нурмагомедовым, но боец отказался лететь в США из-за пандемии коронавируса. В итоге в UFC приняли решение не отказываться от турнира, а найти россиянину замену, которой и стал Джастин Гейджи – яркий нокаутер с высшим образованием.

Онлайн Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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На взвешивании за сутки до боя оба бойца уложились в лимит своей категории и показали на весах 70,3 кг. На удивление, традиционная дуэль взглядов Фергюсона и Гейджи прошла без скандальных выходок бойцов и попыток устроить потасовку. Взвешивание и дуэль взглядов Фергюсон – Гейджи:

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

Фергюсон – Гейджи: прогноз букмекеров. Бывший чемпион – фаворит боя. Коэффициент на победу Тони составляет 1.49, тогда как ставку на успех Гейджи можно сделать с коэффициентом 2.99. Таким образом, эксперты букмекерских контор подсчитали такую вероятность исхода поединка: победа Фергюсона 67 процентов, победа Гейджи 33 процента.

Бой запланирован из пяти раундов, но аналитики почти уверены, что он завершится досрочно. Котировка на то, что пятый раунд не начнется, составляет всего 1.27 против 3.80 на то, что бойцы выйдут на последний раунд. Наиболее вероятным букмекеры считают завершения поединка в первом раунде.

Реклама Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи / Фото: Getty Images

Фергюсон – Гейджи: кто на разогреве. В Джексонвилле состоится много интересных поединков. Так, любителя Путина Алексея Олейника, сменившего украинское гражданство на российское, попробует остановить бразилец Фабрисио Вердум. Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо проведет защиту в битве с экс-чемпионом UFC Домиником Крузом. "Ковбой" Дональд Серроне попробует закрыть поражение от Конора Макгрегора в поединке с Энтони Петтисом.

Список всех боев UFC249 во Флориде:

Легкий вес. Тони Фергюсон (США, 25-3) – Джастин Гейджи (США, 21-2)

Легчайший вес. Генри Сехудо (США, 15-2) – Доминик Круз (США, 22-2)

Тяжелый вес. Френсис Нганну (Камерун, 14-3) – Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам, 10-0)

Тяжелый вес. Грег Харди (США, 5-2) – Йорган де Кастро (Кабо-Верде, 6-0)

Полулегкий вес. Джереми Стивенс (США, 28-17) – Кэлвин Каттар (США, 20-4)

Легкий вес. Дональд Серроне (США, 36-14) – Энтони Петтис (США, 22-10)

Тяжелый вес. Алексей Олейник (Россия, 58-13-1) – Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-8-1)

Женский минимальный вес. Карла Эспарса (США, 15-6) – Мишель Уотерсон (США, 17-7)

Полусредний вес. Висенте Люке (Бразилия, 17-7-1) – Нико Прайс (США, 14-3)

Полулегкий вес. Брайс Митчелл (США, 12-0) – Чарльз Роса (США, 12-3)

Полутяжелый вес. Райан Спэнн (США, 17-5) – Сэм Алви (США, 33-13)

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Фергюсон – Гейджи: когда начало боя. Турнир UFC 249 состоится в США вечером 9 мая, а значит, в Европе будет уже ночь 10 мая. Ожидается, что главный поединок начнется в 7 утра 10 марта по киевскому времени. Старт предварительного карда намечен на 01:30 по Киеву, основные поединки начнутся в 05:00.

Фергюсон – Гейджи: где смотреть UFC249. В прямом ефире главные поединки вечера покажут телеканалы UFC TV, РЕН ТВ и Setanta Sports, который можно смотреть на сайте oll.tv.

Женский бой UFC249. В рамках турнира состоится один женский поединок: американка Карла Эспарса против своей соотечественницы Мишель Уотерсон. Аналитики считают Карлу небольшой фавориткой противостояния: котировка на победу Эспарсы составляет 1.72, а на победу Уотерсон коэффициент 2.25. На данный момент на счету 32-летней Эспарсы 15 побед и 6 поражений в профи-ММА, тогда как ее 34-летняя соперница одержала 17 побед и потерпела 7 поражений, последнее – от Йоанны Енджейчик к октябре прошлого года.

Карла Эспарса и Мишель Уотерсон / Фото: Getty Images

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