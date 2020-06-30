"Остается только на жизнь": Хабиб зарабатывает больше всех в России, но бойцы недовольны гонорарами

Российский чемпион получил за финансовый год более 16 миллионов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработал за финансовый год, который закончился в апреле, 16,5 миллиона долларов – сообщает BJPenn. Боец смешанных единоборств является "самой успешной" российской знаменитостью или спортсменом моложе 40 лет. Ранее мы писали, что Хабиб возвращается в октагон и названа дата его боя с Джастином Гэджи.

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За последний бой против бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Дастина Порье Нурмагомедов получил 10 миллионов долларов. Однако американский боец Грей Мэйнард, также выступавший в UFC в легком дивизионе, в целом не доволен гонорарами спортсменов. Вот что он рассказал про их заработки.

Нурмагомедов vs Порье / Фото: Twitter

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"100 тысяч долларов за бой. 10% уходит на зарплату менеджеру, 15% — тренерам, от 5 до 10% — затраты на проведение тренировочного лагеря, 20% — налоги, даже со списаниями (сумма может быть и больше), 5-10% — отложить себе на пенсию, 5-10% — на инвестиции, не говоря уже о деньгах, которые вкладываются в другой источник стабильного дохода и фонд безопасности. После этого остается только на жизнь. 100 тысяч разлетаются быстро", – написал Мэйнард в своем Twitter.

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Мы также сообщали, что отец чемпиона UFC Нурмагомедова вылечился от коронавируса, но остается в больнице. У Абдулманапа Нурмагомедова были осложнения после операции на сердце.

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