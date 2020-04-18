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"От тебя останется только межпозвоночная жидкость: Макгрегор высмеял Фергюсона за сгонку веса

18 апреля, 11:57

Максим Перепелица

Конор отметил, что он доберется до Тони

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высмеял Тони Фергюсона, который сделал вес к UFC 249. Фергюсон должен был встретиться 18 апреля с Хабибом Нурмагомедовым, но турнир отменили из-за коронавируса. Фергюсон все равно решил согнать вес, сбросив более 11 кг. Он объяснил это обязательствами перед командой, спонсорами и семьей. Ранее мы сообщали, что Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии.

"Ха-ха-ха. От тебя останется только межпозвоночная жидкость, когда я до тебя доберусь, пацан", — написал Макгрегор в Twitter, но позднее удалил эту запись.

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Ожидается, что Фергюсон может подраться с Джастином Гэтжи на турнире UFC 9 мая.

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Также мы писали, что звезда UFC призвала лишить Нурмагомедова чемпионского пояса.Американский боец недоволен, что бой против россиянина сорвался.

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MMA UFC Конор Макгрегор Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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