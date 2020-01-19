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Отец Нурмагомедова согласился предоставить Макгрегору реванш: он назвал условие, которое отпугнет президента UFC

19 января, 13:42

Абдулманап Нурмагомедов оценил этот бой в 100 миллионов

Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: Instagram

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, назвал условие проведения реванша против бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора. Макгрегор – Серроне видео нокаута есть на нашем сайте.

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"Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дана Уайт захочет организовать бой с таким гонораром, раз ему нужен этот бой", – заявил Нурмагомедов.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Хабиб станет следующим соперником для Макгрегора. Дана Уайт планирует выручить более трех миллионов за этот бой и уже назвал место, где состоится поединок.

Как мы писали ранее, за этот бой Макгрегор получит гарантированный гонорар в три миллиона долларов. Его соперник заработает в 15 раз меньше – 200 тысяч.

Как Макгрегор и Серроне вели себя до боя:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источник: Р-спорт

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