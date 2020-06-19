Отец российской звезды UFC Нурмагомедова вылечился от коронавируса, но остается в больнице

Тренер и отец чемпиона UFC российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов излечился от коронавируса, но еще находится в больнице. Об этом рассказал другой тренер Хабиба Хавьер Мендес. Ранее в России рассказали, почему отец Нурмагомедова был на грани смерти.

"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения после операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел", – цитирует Мендеса ТАСС.

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Напомним, в настоящее время 57-летний специалист находится в одной из больниц Москвы. Он перенес инсульт и был в коме, также известно, что Нурмагомедову-старшему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

При этом, как сообщает телеграм-канал Baza, Абдулманапу Нурмагомедову таки диагностировали COVID-19. В Махачкале тренер отказывался проходить тест на коронавирус и лечился от вирусной пневмонии, но после того, как Нурмагомедову-старшему стало плохо после занятий зарядкой, хотя врачи запрещали ему это делать, его срочно перевезли в столицу РФ. Там и подтвердилось подозрение на опасный вирус.

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