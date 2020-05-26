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Отец заражен и борется за жизнь, а российский чемпион UFC отказывается от теста на коронавирус

26 мая, 09:36

Елена Павлова

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц Москвы в крайне тяжелом состоянии

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался проходить тест на коронавирус, несмотря на заражение и госпитализацию своего отца – сообщает телеграм-канал Mash. Ранее в России рассказали, почему отец Нурмагомедова на грани смерти.

На данный момент 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц Москвы в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что Нурмагомедов-старший снова впал в кому. Поэтому неудивительно, что Хабибу тоже предложили пройти полное обследование и сдать анализы на коронавирус, но он отказался, попросив уделить все внимание отцу.

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Информация состоянии тренера и отца чемпиона UFC обновляется регулярно, но серьезных перемен нет. Он находится в реанимации, у него нарастает сердечно-сосудистая недостаточность. Врачи оценивают состояние Нурмагомедова-старшего как тяжелое — тренер находится в коме. Помимо прочего за ним ведется постоянный видеомониторинг.

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдуманап

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдуманап / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее Нурмагомедову-старшему провели операцию на сердце. 57-летний специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили спецбортом в Москву.

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