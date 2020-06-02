Пчелиная диета: смотрите, как "Печально известный" Макгрегор начал есть насекомых

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор имеет очень специфические вкусы в еде. Популярный ирландский боец показал, как ест специально подготовленных сушеных пчел. Ранее Макгрегор похвастался дорогущими часами и нарвался на критику фанатов.

На кадрах хорошо видно, как Конор открывает банку с сушеными насекомыми, а затем демонстративно начинает их жевать. При этом на лице бойца смешанных единоборств можно было прочитать отвращение и сожаление о предпринятом эксперименте.

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Напомним, что в предыдущем поединке в январе в Неваде Макгрегор ничтожил Дональда Серроне нокаутом за 40 секунд.для Конора поединок против "Ковбоя" стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Теперь Макгрегор претендует на титул "самого плохого ублюдка" – возвращение ирландца может состояться на бойцовском острове.

Смотрите, как Макгрегор вел себя на взвешивании перед январским поединком с Дональдом Серроне

Видео: Reuters

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