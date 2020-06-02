Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Пчелиная диета: смотрите, как "Печально известный" Макгрегор начал есть насекомых

2 июня, 13:18

Елена Павлова Елена Павлова

Ирландский боец смешанных единоборств попробовал пчел

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор имеет очень специфические вкусы в еде. Популярный ирландский боец показал, как ест специально подготовленных сушеных пчел. Ранее Макгрегор похвастался дорогущими часами и нарвался на критику фанатов.

На кадрах хорошо видно, как Конор открывает банку с сушеными насекомыми, а затем демонстративно начинает их жевать. При этом на лице бойца смешанных единоборств можно было прочитать отвращение и сожаление о предпринятом эксперименте.

Читайте также: Макгрегор поставил свою жизнь на то, что в повторном бою побьет "золотого" Флойда Мейвезера

Реклама

Напомним, что в предыдущем поединке в январе в Неваде Макгрегор ничтожил Дональда Серроне нокаутом за 40 секунд.для Конора поединок против "Ковбоя" стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Теперь Макгрегор претендует на титул "самого плохого ублюдка" – возвращение ирландца может состояться на бойцовском острове.

Смотрите, как Макгрегор вел себя на взвешивании перед январским поединком с Дональдом Серроне

Видео: Reuters

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пчелы UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Получил по уху и плачешь как баба": подписчики высмеяли блогера из России, побитого украинским бойцомMMA
Изоляция в отеле и ужесточение правил: как бойцов будут допускать к турнирам в США во время пандемии
Изоляция в отеле и ужесточение правил: как бойцов будут допускать к турнирам в США во время пандемииMMA
Красотка с пышными формами установила историческое достижение в UFC: смотрите видео
Красотка с пышными формами установила историческое достижение в UFC: смотрите видеоMMA
Сестру Валентины Шевченко избили на турнире в США: посмотрите на лицо девушки после боя
Сестру Валентины Шевченко избили на турнире в США: посмотрите на лицо девушки после бояMMA
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Претендент на титул UFC Вудли вчистую проиграл Бернсу: яркие моменты боя
Претендент на титул UFC Вудли вчистую проиграл Бернсу: яркие моменты бояMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять