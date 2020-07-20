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"Перед танком Конор будет стоять до последнего": украинка из UFC верит в возвращение легенды

20 июля, 09:19

Елена Павлова Елена Павлова

Наша звезда смешанных единоборств считает, что ирландец еще попсихует месяц-два

После январского боя звезды UFC Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне на турнире в Лас-Вегасе некоторые недоброжелатели ирландского бойца заявили, что поединок был договорным. Уж слишком быстро – всего за 40 секунд – Конор разобрался с очень хорошим соперником. Мы встретились в киевском зале Parimatch Fight Academy c единственной украинкой в UFC Мариной Мороз и узнали, можно ли сделать постановочный бой в самом престижном и денежном промоушене?

Марина Мороз про Конора Макгрегора
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"Думаю, что нет. Постановочные бои там не устраивают, тебя уволят за такое. А что касается Конора и Серроне, то тут все зависит от психологии. Они очень сильно изматывают себя морально, и кто-то выдержит, а кто-то сломается, как "Ковбой". Ведь он – хороший боец, но психологически сломался. А Конор в плане психологии настолько сильный и устойчивый, что танком по нему попробуй проехаться, но он все равно будет стоять до последнего. Поэтому твое моральное состояние играет очень большую роль – как ты себя настроишь психологически, насколько уверен в себе. Уверенность в таком виде спорта – это, наверное, самое главное", – рассказала нам Мороз.

Напомним, что в начале июня бывший чемпион UFC, скандальный ирландец Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

"Ушел ли Конор? Наверное. Не знаю. У него семь пятниц на неделе. Та вернется. Мне кажется вернется. Может, попсихует еще месяцок-два. Будет ли его уговаривать Дана Уайт (президент UFC. – Ред.)? Мне кажется, что Конор будет Уайта уговаривать (смеется)", – подытожила Марина.

Ранее мы также рассказывали, как украинская красавица Марина Мороз побеждала в Бразилии. В поединке в наилегчайшем весе 28-летняя Мороз единогласным решением судей взяла верх над Майрой Буэно Сильвой.

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UFC договорняк смешанные единоборства Конор Макгрегор Марина Мороз Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

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