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Первый номер UFC Нурмагомедов потерял отца: в каком селе похоронят тренера, который был чемпионом Украины

3 июля, 16:27

Елена Павлова Елена Павлова

Тело отца Хабиба должны отправить домой уже сегодня

Отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул в Дагестане, где он жил. Об этом сообщил глава села Ильяс Хазиев. Напомним, что сегодня Абдулманап Нурмагомедов после продолжительной болезни умер от коронавируса в одной из больниц Москвы.

"Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти его. Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, еще соберутся люди", — приводит слова Хазиева ТАСС.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме.

Абдулманап Нурмагомедов и его сын Хабиб

Абдулманап Нурмагомедов и его сын Хабиб

"У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было", — сказал друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов в комментарии "Чемпионату".

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Хотя две недели назад второй тренер Хабиба Хавьер Мендес рассказал, что отец чемпиона UFC Нурмагомедова вылечился от COVID-19, но остается в больнице. Добавим, что Нурмагомедов-старший был чемпионом Украины по дзюдо и самбо, но потом вместе с семьей перебрался в Россию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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