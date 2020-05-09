Петтис – Серроне: сможет ли "Ковбой" закрыть поражение от Конора Макгрегора

Битва двух известных американских бойцов Энтони Петтиса и Дональда Серроне, за плечами которых множество топовых поединков, пройдет на "разогреве" боя Фергюсон – Гэтжи на первом турнире UFC в эпоху коронавируса.

33-летний Петтис за свои 32 поединка в смешанных единоборствах встречался с Нейтом Диасом, Тони Фергюсоном, Дастином Порье… и даже Дональдом Серроне – семь лет назад Энтони победил нокаутом в первом раунде после удара по корпусу. Всего на счету Энтони 22 победы и 10 поражений. Причем, в последних десяти боях Петтис потерпел шесть неудач.

У "Ковбоя" Серроне 50 боев в ММА! В последнем поединке он проиграл легендарному Конору Макгрегору, а ранее дрался с Гэтжи, Фергюсоном, Масвидалем и другими звездами UFC. Всего у 37-летнего Серроне 36 побед и 14 поражений в клетке.

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В этом поединке эксперты ставят на Петтиса, но он – небольшой фаворит. Котировки такие: 1.70 Петтис и 2.30 Серроне, т.е. Энтони победит с вероятностью в 58 процентов.

Бой Петтис – Серроне начнется, ориентировочно, в 05:00 по киевскому времени. Трансляция доступна на канале Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть на сервисе oll.tv.

Энтони Петтис и Дональд Серроне

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UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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