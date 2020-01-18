Почему Конор Макгрегор может проиграть: мощь правой ноги "Ковбоя" и опыт в партере

Конор Макгрегор и Дональд Серроне / Фото: Reuters

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В этот уикенд в Лас-Вегасе намечено долгожданное возвращение в октагон Конора Макгегора. Легенда UFC сразится с Дональдом Серроне по кличке "Ковбой". Для знаменитого ирландца это должно стать своеобразным разогревом накануне предстоящих титульных боев.

Конор Макгрегор – Дональд Серроне онлайн-трансляция боя в UFC

Легкая прогулка вряд ли получится, но пока что шансы на победу на стороне Макгрегора. Аналитики Parimatch дают ему 75% на успех и 65% на то, что это будет досрочная победа. Кстати, в Украине бой будет транслировать Setanta Sports Ukraine.

Экс-чемпион явно настроен вернуть себе пояса и провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Но после длительной паузы в карьере так сразу заполучить такой поединок непросто. Тем более, что у Хабиба уже запланирован бой с Тони Фергюсоном. Но глава UFC Дана Уайт уже заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне он обязательно даст ирландцу титульный бой – против Хабиба.

Кстати, чтобы облегчить себе подготовку к поединку с Серроне, Макгрегор предложил провести встречу в рамках полусредней весовой категории (ранее ирландец в основном выступал в легкой и полулегкой категориях). Это избавило Конора от изнурительной процедуры сгонки веса. Что же касается Дональда, то его такой вариант устроил:

"Думаю, что Конор хочет наслаждаться жизнью со своей семьей, есть и пить, заходить в бары и веселиться. Поэтому я его не виню", – сказал Серроне.

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Перед боем Макгрегор продемонстрировал, что находится в отличной форме. Многие болельщики и эксперты прогнозируют, что он не будет сильно затягивать поединок и постарается вырубить американца в первых раундах. Учитывая, что Конор превосходит Серроне в скорости, такой исход вполне вероятен. Если только ирландец не позволит перевести схватку в партер, где Дональд чувствует себя уверенней. Также Макгегору стоит опасаться ударов правой ноги, с этим у Серроне тоже все в порядке.

Нокауты от Конора Макгрегора:

МАКГРЕГОР – СЕРРОНЕ: ВЗВЕШИВАНИЕ. Схватка пройдет в полусредней весовой категории – до 170 фунтов (77 кг). И бойцы показали абсолютно равный вес и впритирку вложились в рамки дивизиона.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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