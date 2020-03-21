"Получай, коронавирус!": Макгрегор разобрался с вирусом, который "убил" его тетю

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор изобразил избиение коронавируса. Соответствующую фотографию 31-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На снимке с собственной тренировки Макгрегор при помощи фоторедактора заменил лицо спарринг-партнера на коронавирус.

"Получай, коронавирус", — подписал снимок Макгрегор.

Ранее от коронавируса умерла тетя Макгрегора Энн Мур. О смерти маминой сестры спортсмен узнал в Дублине, когда был на съемках. Также сообщалось, что 31-летний Макгрегор ведет переговоры о поединке с американцем Джастином Гэтжи.

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена. Конор спал в кровати неизвестной женщины, которая в это время кривлялась на камеру.

Отметим, что Уайлдер возглавляет рейтинг лучших нокаутеров в мировом боксе – 41 нокаут в 42 боях. Другой наш легендарный боксер Виталий Кличко в этом рейтинге делит второе место с Рокки Марчиано, опередив таких панчеров, как Джордж Форман и Майк Тайсон.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора Макгрегора и Дональда Серроне перед очной встречей:

Реклама

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама