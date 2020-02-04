Появилось видео, как Нурмагомедов побеждал соперников запрещенным в UFC приемом

Нурмагомедов vs Порье / Фото: Twitter

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в начале своей карьеры любил использовать удары головой. В сети нашли видео боя Хабиба на турнире Golden Fist Russia в 2010 году, где он успешно применял удары головой против Али Багова, что помогло ему одержать восьмую подряд победу в ММА, а спустя два года он дебютировал в UFC.

В Абсолютном бойцовском чемпионате Нурмагомедову пришлось отказаться от приема, так как по правилами лиги запрещены удары головой. Тем не менее, это не помешало ему завоевать чемпионский титул и звание одного из лучших бойцов современности. Сейчас на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения!

В ближайшем поединке 18 апреля Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном. Бой пройдет в рамках турнира UFC 249. Глава организации Дана Уайт уже анонсировал, что победитель этого боя, скорее всего, встретится с Конором Макгрегором. Правда, сам Хабиб от такого решения не в восторге – Нурмагомедов отказался от сумасшедших денег и назвал Макгрегора придурком.

Ранее мы рассказывали, что шейхи из Саудовской Аравии готовы заплатить российскому бойцу 100 миллионов долларов за бой с Флойдом Мейвезером и аналогичную сумму за реванш с Конором.

Смотрите эффектный нокаут в ММА:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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