Претендент на титул UFC Вудли вчистую проиграл Бернсу: яркие моменты боя

Претендент на пояс чемпиона UFC американский боец Тайрон Вудли уступил единогласным решением судей бразильцу Гилберту Бернсу в главном бою турнира UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе. Вудли выстоял все пять раундов, хоть у судьи были причины остановить бой досрочно, но в итоге безоговорочно уступил Бернсу – 45:50, 44:55, 46:50.

33-летний Бернс одержал 6-ю победу подряд и стал одним из претендентов на титульный бой. Всего на его счету 19 побед и 3 поражения. Для 38-летнего Тайрона Вудли это поражение стало 5-м в карьере при 19 победах.

"Я должен быть претендентом №1, – сказал Бернс после боя. – Те парни, которые составляют рейтинг, не валяют дурака. Я увижу свое имя во вторник в качестве претендента № 1. Я люблю чемпиона, моего партнера по тренировкам Камару Усмана, но дайте мне шанс. Дана Уайт, Шон Шелби, Камару, хочу драться за титул. Много уважения, много любви к тебе, но думаю, что я следующий".

Реклама

Ранее мы писали, что красотка с пышными формами установила историческое достижение в UFC: смотрите видео. Маккензи Дерн стала первой девушкой в истории UFC, которая смогла победить болевым приемом на ногу.

А сестру Валентины Шевченко избили на турнире в США: посмотрите на лицо девушки после боя. Сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко потерпела поражение от ее бывшей соперницы в историческом поединке.

Напомним, что ранее Валентина Шевченко победила Кэтлин Чукагян в феврале этого года, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Реклама

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама