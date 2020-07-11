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Президент UFC рассказал, будет ли просить Хабиба Нурмагомедова вернуться в октагон

11 июля, 14:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дана Уайт считает, что россиянину нужно время, чтобы побыть наедине с собой

Дана Уайт, президент организации смешанных единоборств UFC, поделился мыслями по поводу горя в семье Хабиба Нурмагомедова. Напомним, 3 июля у чемпиона в легком весе умер отец и тренер Абдулманап, и Хабиб Нурмагомедов на похоронах отца впервые высказался о его смерти.

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Президент UFC сообщил, что не будет просить российского бойца выйти в ближайшее время в октагон. Слова Уайта приводит портал mmafighting.com:

"Смерть Абдулманапа – это ужасно. Нам очень жаль Хабиба. Мы знаем, как сильно он любил отца и насколько они были близки. Мы дадим Хабибу время, чтобы оплакать смерть отца и сделать все, что ему нужно. Сейчас мы не будем его тревожить, а просто оставим в одиночестве.

Хабибу необходимо время, чтобы упорядочить мысли и понять, что он будет делать дальше. На какое-то время мы оставим его в покое. А позже – все выясним".

Пока что Дана никак не отреагировал на информацию, что хочет провести очередное шоу в сентябре или октябре в Объединенных Арабских Эмиратах.

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MMA UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Дана Уайт

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