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Президент UFC срочно ищет место для битвы Хабиба и Фергюсона: к Абу-Даби не готовились, но есть смысл

19 марта, 20:21

Елена Павлова

Многое зависит от ситуации с авиарейсами из США

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова американец Хавьер Мендес предположил, что поединок его подопечного с Тони Фергюсоном, вероятно, перенесут в Абу-Даби. Напомним, что схватка должна была состояться 18 апреля, но затем поступила информация, что супербой UFC Нурмагомедов – Фергюсон запретили проводить в Нью-Йорке. Таковы ограничения на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

"Не знаю точно, где пройдет бой. До него еще четыре с половиной недели, а президент UFC Дана Уайт уже ищет варианты. Сейчас у него есть возможность маневрировать в плане места проведения. Пройдет ли он за пределами США? Возможно, но это зависит от ситуации с авиарейсами. Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, — Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл. Со зрителями или без — это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться", — цитирует Мендеса The Sun.


Хавьер Мендес

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

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тренер поединок UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон место боя

Источник: The Sun

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