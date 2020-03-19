Президент UFC срочно ищет место для битвы Хабиба и Фергюсона: к Абу-Даби не готовились, но есть смысл

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова американец Хавьер Мендес предположил, что поединок его подопечного с Тони Фергюсоном, вероятно, перенесут в Абу-Даби. Напомним, что схватка должна была состояться 18 апреля, но затем поступила информация, что супербой UFC Нурмагомедов – Фергюсон запретили проводить в Нью-Йорке. Таковы ограничения на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

"Не знаю точно, где пройдет бой. До него еще четыре с половиной недели, а президент UFC Дана Уайт уже ищет варианты. Сейчас у него есть возможность маневрировать в плане места проведения. Пройдет ли он за пределами США? Возможно, но это зависит от ситуации с авиарейсами. Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, — Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл. Со зрителями или без — это мы не обсуждали. Хабиб просто хочет подраться", — цитирует Мендеса The Sun.



Хавьер Мендес

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

Смотрите также, как боец MMA Алехандра Лара танцует на шесте

Реклама

Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама