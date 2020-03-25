Президент UFC заявил о готовности заразиться коронавирусом

Дана Уайт отметил, что это все равно что прятаться от рака

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о пандемии коронавируса. Ранее мы рассказывали, что коронавирус добрался до ММА – у бывшего бойца обнаружили вирус.

"Не имеет значения то, что есть у вас экспертное мнение о коронавирусе или нет, но это все равно что прятаться от рака. Если вы находитесь в группе риска, то вам не скрыться. А что будет в следующий сезон гриппа? Коронавирус просто исчезнет? Нет. Он обязательно вернется, как и грипп. Если вам суждено заразиться им, то он до вас доберется. Если я должен подхватить коронавирус, то пусть так произойдет. Я готов к нему, пусть заражает меня", – цитирует Уайта BJPenn.

Отметим, что из-за коронавируса пришлось перенести бой Нурмагомедова и Фергюсона. Уайт сообщил, что нашел новое место для их поединка.

Ранее мы писали, что президент UFC готов провести бой Хабиба и Фергюсона на Луне. Глава промоушена Дэйна Уайт опубликовал в соцсетях картинку, на которой Хабиб и Фергюсон выходят в октагон на Луне благодаря сотрудничеству с компанией SpaceX Илона Маска. При этом сам Маск и комментатор боев UFC Джо Роган наблюдают за поединком в скафандрах.

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