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Прогноз на бой Фергюсон – Гэйджи: "Эль Кукуй" завалит сменщика Нурмагомедова

9 мая, 21:43

Олег Люлька

В первом великом спортивном поединке времен коронавируса аналитики прочат победу более возрастному бойцу

Америка устала страдать от пандемии коронавируса без развлечений. В ночь с 9 на 10 мая во Флориде состоится первое великое событие в мире спорта с тех пор, как почти все соревнования на планете оказались на паузе из-за COVID-19. В городе Джексонвилль состоится звездный турнир смешанных единоборств UFC249, в главном противостоянии которого за титул "временного" чемпиона сойдутся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гейджи. Смотреть бой Фергюсон – Гэйджи онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Прогноз на бой Фергюсон – Гейджи. Бывший чемпион – фаворит поединка, который должен начаться около 7 утра по киевскому времени в воскресенье. Коэффициент на победу 36-летнего Тони Фергюсона по прозвищу "Эль Кукуй" составляет 1.49, тогда как ставку на успех 31-летнего Джастина Гейджи можно сделать с коэффициентом 2.99. Таким образом, эксперты букмекерских контор подсчитали такую вероятность исхода поединка: победа Фергюсона 67 процентов, победа Гейджи 33 процента.

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Тони Фергюсон

Тони Фергюсон / Фото: Getty Images

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Бой запланирован из пяти раундов, но аналитики почти уверены, что он завершится досрочно. Котировка на то, что пятый раунд не начнется, составляет всего 1.27 против 3.80 на то, что бойцы выйдут на последний раунд. Наиболее вероятным букмекеры считают завершение поединка в первом раунде.

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Тони Фергюсон против Джастина Гэйджи

Тони Фергюсон против Джастина Гэйджи / Фото: UFC

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Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдет без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишен возможности вылететь из России вследствие карантина, и его заменили на Гэйджи. Ранее президент UFC рассказал, подерутся ли Хабиб и Тони в 2020 году.

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Смотрите взвешивание Фергюсона и Гэйджи

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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смешанные единоборства Тони Фергюсон котировки Джастин Гэтжи

Источник: Сегодня|Спорт

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