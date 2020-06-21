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Прошелся "бритвой" по россиянину: как американец Блейдс с рекордом расправился с новым Драго

21 июня, 09:12

Елена Павлова Елена Павлова

Блейдс одержал победу единогласным решением судей после пяти раундов

В ночь на 21 июня в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам – UFC Fight Night – Vegas 3. В главном поединке бойцовского шоу 29-летний американец Кертис Блейдс по прозвищу "Бритва" выиграл у 31-летнего россиянина Александра "Драго" Волкова. Ранее мы рассказывали, что известно о девушках, которые дерутся в Лас-Вегасе.

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Схватка прошла при видимом превосходстве Кертиса, который очень комфортно чувствовал себя в партере. Американец был лучше по статистике тейкдаунов или, проще говоря, бросков – 14 удачных попыток из 25 против одной из двух у россиянина. И хотя Волков имел преимущество по количеству точных ударов – 127:116, Блейдс одержал победу единогласным решением судей после пяти раундов.

Смотрите полное видео боя Блейдс – Волков

Отметим, что Блейдс в этом бою установил рекорд по количеству тейкдаунов в тяжелом весе – 14 удачных попыток из 25. В целом лидером UFC по количеству тейкдаунов является российский боец Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе – он совершил 21 бросок в трехраундовом противостоянии с Абелем Трухильо в мае 2013 года. Сегодняшний показатель Кертиса — на третьей строчке этого рейтинга.

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Для Блейдса эта победа стала 14-й в карьере и четвертой подряд. Россиянин Волков имеет на своем счету 31 победу и 8 поражений в MMA.

Ранее мы также сообщали, что отец чемпиона UFC Нурмагомедова вылечился от коронавируса, но остается в больнице.

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рекорд UFC Александр Волков смешанные единоборства Кертис Блейдс

Источники: Сегодня|Спорт , UFC

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