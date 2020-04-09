Прямо у дома убили звезду смешанных единоборств: видео последнего боя "Зверя"

Исаия Чапман, 30-летний американский боец по прозвищу "Зверь", выступавший в соревнованиях по смешанным единоборствам Bellator в легком весе, был застрелен возле своего дома, сообщил в Twitter журналист Дэвид Маккини. Спустя некоторое время эту информацию подтвердил матч-мейкер Bellator Рич Чоу, выразив свои соболезнования семье спортсмена.

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Как сообщает MMAJunkie, правоохранительные органы ответили на вызов о стрельбе в 21:40 по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили на улице 30-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Он был доставлен в местную больницу, где позже скончался. Личность нападавшего еще не установлена, и он до сих пор находится на свободе.

Исаия Чапман / Фото: Getty Images Реклама

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Чапман был бойцом ММА в течение 10 лет. В 2010 году он провел свой первый любительский бой, который выиграл. Исаия быстро стал профессионалом и дебютировал в 2012 году. Последний раз он выходил в октагон в 2019 году, уступив Патрику Миксу на Bellator 232. За карьеру в смешанных единоборствах на счету Чапмана 9 побед и 4 поражения. 5 из 9 побед были одержаны им досрочно.

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