"Психологически было сложно бить человека": чемпионка WWFC Алена Рассохина – о пути в мужском спорте

Сегодня мы запускаем новую рубрику "Женщины в мужском спорте", в которой очаровательные девушки расскажут, как они прокладывали себе путь к славе в наиболее жестких и силовых видах. И первой ломает стереотипы опытный боец смешанных единоборств, чемпионка WWFC украинка Алена Рассохина. Миниатюрная днепрянка с железной хваткой рассказала, почему променяла танцы на тайский бокс, как мама отреагировала на ее желто-лиловое лицо после первой схватки в М-1 и позволит ли пойти дочери по своим стопам.

- Алена, что вас побудило заниматься единоборствами и с его начинали?

- Начинала с тайского бокса, куда в раннем возрасте меня привел папа для самообороны. Я перешла в новую школу, меня невзлюбили там одноклассники, случился конфликт и, чтобы я могла там за себя постоять и немножко развивалась физически, папа привел меня в секцию тайского бокса. С этого все началось. Но применять в школе эти навыки потом не пришлось. Когда я пришла после инцидента, то и папа поговорил с руководством, и ребята стали приветливее. И ко мне уже никто не цеплялся.

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- Почему именно тайский бокс? Папа имел к нему какое-то отношение?

- Папа ходил на баскетбол, а чуть выше – на втором этаже в этом же комплексе – были залы единоборств. Он слышал, что там и девчонки занимаются, и, вроде, результаты хорошие. Пришел, познакомился с тренером, который, вроде бы, компанейский и веселый. Оказалось, что у тренера и чемпионки уже выросли. И поскольку там были девочки – спарринг-партнеры – меня в этот коллектив и приняли.

- Что понравилось в тайском боксе и что давалось тяжело? Ведь если человек не занимается спортом, то первое время где-то надо и пересилить себя.

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- Я не могу сказать, что не занималась спортом. С самого детства ходила на плавание, занималась прыжками в воду, потом танцами. Поэтому физически я была подготовлена. А вот с точки зрения агрессии, поначалу я не могла ее проявить и дать отпор. Потому во мне развивали именно эти качества – умение программировать себя на самозащиту и где-то заставлять себя давать отпор. Психологически было сложно бить человека, потому что я не знала, насколько ему будет некомфортно или неприятно.

- И насколько часто вам приходилось применять эти навыки в жизни?

- В целях самообороны, слава Богу, не приходилось, на улице не дралась – в зале хватало с головой. А если за кого-то, то всегда словесно заступалась. А до каких-то драк не доходило никогда, все можно решить словами. Нужно уметь правильно манипулировать этими словами, чтобы не доходило до ударов. И по жизни я не конфликтная.

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- Как состоялся ваш переход в смешанные единоборства? Как вас нашли или вы сами искали пути, чтобы применить свои навыки профессионально?

- Поскольку изначально я была выходцем из тайского бокса, то достаточно сильно и жестко била. Но потом мой тренер переехал, я перешла в секцию рукопашного боя, а там уже был семи-контакт – это своего рода дозированный контакт, который нельзя превышать. А я превышала и каждый раз на соревнованиях меня наказывали дисквалификацией или съемом баллов, поэтому я не могла себя полноценно реализовать.

И однажды на сборах меня увидели, понравилась – я была терпеливая, уже достаточно агрессивная как боец, технически сложенная. А не просто девочка, которая коряво руками машет. У меня уже присутствовал набор техники, я была интеллектуально развита. И мне предложили выступить в М-1 у нас в Симферополе против уже достаточно опытной спортсменки – Ольги Денисенко. Я так понимаю, что ей хотели закрыть ее последнее поражение, но не сложилось, поскольку я у нее выиграла в дополнительном раунде. Меня заметили и начали звать выступать.

- Как готовились к первому поединку, как морально настраивались? Или до конца не понимали, куда ввязались?

- Нет, тогда еще не понимала, что будет происходить. Я долгое время выступала на соревнованиях по семи-контакту – это дозированный контакт с остановкой времени, а тут надо пять минут продышать. Еще и два раунда по пять было по правилам. Очень сложно. И когда нам добавили еще и третий раунд, я чувствовала, что уже все, я больше не хочу, мне хватило. А тебе – иди работай, давай! Вперед! Надо было, конечно, собрать волю в кулак.

Это совсем другие ощущения, не такие, как на соревнованиях. Здесь уже играет большую роль публика, это тебе не команда против команды, тут уже каждый сам за себя. Плюс я понимаю, что идет прямая трансляция и это еще параллельно смотрят родители. Мама переживает. И, конечно, волнение дает о себе знать. Оно иногда даже сбивает дыхание, поэтому лучше полностью абстрагироваться и стараться вообще не думать ни о чем.

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- Как урон вам был нанесен в первом бою, ведь в смешанных единоборствах били уже по-другому, чем на предыдущих соревнованиях?

- Ну, еще и в других перчатках, да еще и без защиты. Урон был колоссальный, потому что добавили дополнительный раунд. Хитрости еще не было, плана на бой тоже, сказали: "Иди дерись, как можешь, до выигрыша, выгрызай победу". Шли и дрались и с вот такими головами вышли после боя. У ребят бывает у кого-то синячок, у кого-то пальчик травмирован. У тех, кто имел опыт таких поединков, уже был какой-то план на бой. А девчонки сами по себе агрессивные, по-другому адреналин работает, еще и дебют – ты сам не понимаешь, куда выходишь – на тебя подача света, зрители, хлопки. Нельзя сказать, что испуган, но адреналин выделяется, как на каких-то гонках. Поэтому мы там набили друг другу лицо конкретно.

Я приехала домой, а мама такая – что это? Уехала одна, а приехала уже "цветущая" – это ж на следующий день – сине-желтого и лилового оттенка. Губы, глаза…

- Она потом не стала поперек двери со словами "не пущу!", когда вы снова собирались провести поединок?

- Она у меня еще в медицине работает, так что вообще была в шоке (смеется). Понятно, что после такого, нельзя сказать, что она поддержала меня и сказала: "Давай, иди вперед! Когда следующий бой?" Но она меня и не отговаривала. Если тебе это нравится, то занимайся.

- Базовой у вас была ударная техника, но какие бы споры не велись, в смешанных единоборствах все-таки нужно по чуть-чуть владеть и бросковыми навыками, и болевыми приемами, и удушающими. Чем дополнительно обучались?

- Я занималась рукопашным боем, но на тот момент девушки там абсолютно не боролись. Мне довелось встретить человека, который помог мне освоить какую-то борцовскую базу. В будущем я уже ходила в разные залы и развивала ее. Потом сама начала ездить на семинары, потом – тренировать. А если ты тренируешь, то объясняешь человеку то, что не до конца сам мог понять, и уже по-другому начинаешь видеть этот прием. И постепенно из ударницы я перешла в хорошую партеровичку.

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- А кто успешнее в смешанных единоборствах – ударники или те, кто работает в партере?

- Сейчас уже нет такого, что какой-то вид сильнее. Все зависит от того, по каким правилам тебя судят. В смешанных единоборствах должно быть развито на одном уровне все, а там уже дело случая – кому как подфартит. Кто насколько интеллектуально развит как боец – тоже немаловажно. Хитростью берут, ловкостью берут, выносливостью берут. Просто силой воли соперника перебарывают. Поэтому я не могу сказать, что бокс или борьба – это залог успеха.

- Кого легче переучить или, правильнее сказать, добавить техники – борцу ударной или ударнику борцовской? Например, известный украинский борец греко-римского стиле Жан Беленюк говорил, что, возможно, в будущем и не против попробовать силы в смешанных единоборствах, но нет поставленного удара.

- Я думаю, что легче научить того, кто хочет научиться и умеет думать. И ели он задастся целью поставить себе удар, то у него все получится.

- Прочитала на вашей страничке, что бой для вас – это праздник души. Но это как бы и агрессия, и жесткость, и даже жестокость. Как такое может быть?

- Ну вот представьте, есть у вас какая-то важная дата. Вы к ней готовитесь, наверное, подкупаете под эту дату определенную одежду. Возможно, приводите себя в форму, чтобы красиво выглядеть и влезть в эту одежду. Вот также и у нас. Мы тренируемся, готовим и отрабатываем какие-то примы и хотим их показать, ставим себе план и какую-то цель. И понимаем, что если достигнем ее, то перспективы будут больше. Ты себе рисуешь картину как можно лучше и не думаешь, что тебе нанесут травму, которая повлечет за собой последствия, ты думаешь о перспективах. Возможно, ты хочешь надеть новый топик или шорты, выйти с классными косичками такая вся красивая. На тебя будут смотреть девчонки, равняться, просить сфоткаться. Конечно, это такой себе праздник, где ты главный персонаж. Как невеста на свадьбе, наверное.

- Многие ругают женские единоборства, бокс, мол, не женское это дела. Но многие и приходят на них. Как думаете, с чем это связано?

- У нас женщины и мужчины сейчас достаточно равные в своих правах и обязанностях. И зачем тогда разделять женщин и мужчин, если мы одинаковое количество часов работает на работе и нас не разделяют по труду. Женщина сейчас может работать больше, чем мужчина и труд у нее не легче. Так почему не заниматься тем, чем мы хотим заниматься? Каждому из нас жизнь дана один раз.

- Популярность женских боев растет?

- Очень! На данный момент женские бои просматриваются не меньше, чем мужские.

- Живьем в залах или только видео?

- Как участница скажу, что сейчас людей стало больше, чем раньше. Но в Украине у нас не так много женщин, которые доходят до спортивной карьеры в смешанных единоборствах. В Европе намного больше девушек занимается мужским видом спорта, если это можно назвать мужским видом (улыбается).

- С чем это связано?

- Смотрите. У нас здесь своя культура, неправильно сложенная. Вы в Европе часто видите девушек с большими губами, имплантами на всех местах? А у нас – каждая вторая. У нас девушки вкладывают в себя для того, чтобы в будущем отбить. Поэтому они не хотят рисковать своим внешним видом, своим лицом. Сложился такой стереотип: неженский вид спорта, хочу сидеть дома, чтобы муж был богатый, работать не хочу, готовить не хочу, а хочу делать ногти. В Дании или какой-то другой развитой стране женщины работящие, независимо от того, сколько зарабатывает ее муж. В Украине же девушки моего поколения не такие целеустремленные в работе, если сравнить с моей мамой.

- Каким бы видом деятельности человек не занимался, есть люди, на которых он ориентируется в своем профессионализме. Кого чаще всего смотрите из женщин бойцов и, возможно, что-то у кого-то взяли?

- У меня нет таких примеров, потому что у каждой их них есть свои какие-то преимущества, фишечки, изюминки. Их можно посмотреть, но вот перенять… Мы то все разные, разная антропометрия, веса, разная длина рук, ног, корпуса. И под нас подбирается определенная техника. Сказать, что у кого-то подсмотрела приемы и делаю то же самое, не могу. У нас не придуман велосипед. Вертушки? Все крутят вертушки. Удары боковые, прямые и апперкот – все бьют. А комбинация техник подбирается уже конкретно под человека.

- Тогда кого вообще смотрите? Есть же какие-то топовые бойцы – Ронда Роузи, Холли Холм, Валентина Шевченко…

- Знаете, они уже все друг друга там перебили. И вопрос стоит не только в их подготовке, но и в эмоциональной составляющей. Поменялся тренер, с кем-то расстался или начал встречаться, неурядицы в семье – это все тоже играет роль. Поэтому ореола бойца, на которого я бы равнялась, у меня нет. И в последнее время не особо удается отслеживать бои. У меня маленький ребенок. И все свое свободное время я посвящаю ей.

- Как вы все успеваете? Ведь вы сами тренируетесь и выступаете, тренируете других, плюс у вас семья и маленькая дочка, с которой вы еще на какие-то мастер-классы успеваете. Как соблюдаете этот баланс?

- Сложно разорваться. Это чувствую и я, и дочка. Она очень темпераментная девочка. И бывает, что капризничает, закатывает истерики, и мы с мужем хватаем ее быстренько подмышку и забираем в зал. Очень часто она тренируется вместе с нами, помимо того, что у нее есть собственные тренировки – танцы, плавание. Но два раза в неделю мы пытаемся делать так, чтобы она занималась еще и ММА.

- А сколько ей лет?

- 3 года и четыре месяца. И у нее сейчас шесть полноценных тренировок в неделю. Выдерживает ли? Да. Она – активная. И она из тех детей, которые становятся разрушителями, если их не тренировать. Пусть лучше она мирно разрушает и что-то у нее будет получаться в спорте или танцах, чем что-то сломает себе или кому-то.

- Прочитала у вас также такую вещь, что нужно быть готовым, что в какой-то момент ваш ребенок последует вашему примеру. То есть, вы готовы к тому, что в будущем она, возможно, тоже захочет выступать в ММА?

- Не буду загадывать, но, думаю, что в единоборствах я ее не увижу. Скорее всего, в танцах. Потому что за собой в детстве я не замечала вот такой кокетливости, как у нее сейчас. Она там выряжается, когда мы куда-то собираемся, два раза одно и то же платье не наденет. А лак должен быть под колготки… Я такой не была, поэтому не могу нас связать и сказать, что мы одинаковые.

- А если все же захочет в ММА? Сами всему научите или попытаетесь отговорить?

- Если учиться чему-то, то учиться у профессионалов. Считаю, что смогу ей помочь, если она решит заниматься таким видом спорта. Сказать, что это тяжелый путь для женщины, я не могу. Потому что любой путь, который мы начинаем, он уже тяжелый. Хочешь быть профессионалом своего дела, хочешь, чтобы на тебя равнялись, или хочешь запустить новый процесс, новые тенденции, то в это нужно вкладывать, это большой-большой труд. Потому, куда бы ты ни пошел, везде будет тяжело.

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Алехандра Лара танцует на шесте Видео: Instagram

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