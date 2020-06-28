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Рубка Пуарье и Хукера в главном бою вечера UFC в Лас-Вегасе завершилась судейским решением

28 июня, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Очередное мероприятие смешанных единоборств прошло в американском штате Невада

Организация Даны Уайта продолжает уверенно восстанавливать свои соревнования – несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжается. В субботу вечером по американскому времени (в воскресенье утром – по киевскому) в Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC. К слову, на днях стали известны дата и место самой ожидаемой схватки в смешанных единоборствах.

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В главном поединке минувшей ночи сошлись бывший временный чемпион в легкой весовой категории американец Дастин Пуарье и новозеландец Дэн Хукер. Поединок длился все пять раундов примерно в равной борьбе. Судьям пришлось считать очки, но в итоге все они приняли решение отдать победу Пуарье. На записках двоих из них преимущество экс-чемпиона выражалось одним очком, еще у одного – двумя – 48:47, 48:47, 48:46. Смотрите видео лучших моментов.

Дастин одержал 26-ю победу в UFC при шести поражениях. Хукер же проиграл девятый раз, а ранее 20 раз побеждал. Для Пуарье этот бой оказался первым с сентября прошлого года, когда он на турнире UFC 242 в Абу-Даби досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Лас-Вегас MMA UFC смешанные единоборства Невада Дастин Пуарье

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