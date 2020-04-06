Путин разблокирует границы России ради боя Нурмагомедов – Фергюсон – СМИ

Журналист ESPN Ариэль Хельвани сообщил, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт и президент России Владимир Путин согласовали вылет Хабиба Нурмагомедова в США, чтобы тот смог сразиться с Тони Фергюсоном в поединке, запланированном на 18 апреля.
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Напомним, Нурмагомедов не может покинуть Россию без специального разрешения ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.
"Сенсация: Дэйна Уайт и Владимир Путин достигли соглашения касаемо прилета в США чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он сразится с Тони Фергюсоном. Это случится, ребята. Турнир UFC 249, как и планировалось, пройдет 18 апреля", – написал журналист ESPN Ариэль Хельвани в своем Twitter
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Правда, президент UFC Дэйна Уайт настаивает, что это – не так. "Это неправда! Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю полный список участников 6 апреля", – написал Уайт. Отметим, что поединок Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон рискует сорваться в пятый раз.
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