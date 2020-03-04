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"Размер имеет значение": коллега Макгрегора по UFC рассказал о его возможностях

4 марта, 17:51

Елена Павлова

Ирландского бойца ждет поединок либо с Нурмагомедовым, либо с Диасом

Английский боец UFC ямайского происхождения Леон Эдвардс считает, что у бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора нет шансов на успех в полусреднем весе. Ранее мы сообщали, что Макгрегор готовится к новой "рубке": назван следующий соперник Конора.

"Если говорить о борьбе и грэпплинге, то размер имеет значение. Конор слишком маленький. Размер может сыграть важную роль, если ты являешься ударником, который прыгает между дивизионами. Я говорил с Макгрегором несколько раз. Думаю, он вернется в легкий вес. Я не вижу его в титульном поединке в полусреднем", – говорит британец.

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд

Конор Макгрегор победил Дональда Серроне за 40 секунд / Фото: Reuters

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"Я готов отдать должное Конору, он превосходно выглядел в поединке с Серроне. Если он останется в полусреднем весе, то это будет бой против кого-то вроде Нэйта Диаса. Я не могу представить себе поединок Макгрегора с кем-то из первой тройки полусреднего веса. Думаю, что его ждет поединок либо с Нурмагомедовым, либо с Диасом", — считает Эдвардс.

Ранее мы писали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена.

Смотрите, как проходило взвешивание Макгрегора и Серроне

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Видео: Reuters

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UFC смешанные единоборства боец Конор Макгрегор

Источник: Metro.co.uk

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