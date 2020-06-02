"Разрушение городов, вред людям": бывший чемпион UFC вышел на улицы США, чтобы успокаивать беспорядки

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, американский боец смешанных единоборств Чак Лидделл вышел на улицы, чтобы успокаивать протестующих в городе Хантингтон-Бич в Южной Калифорнии, – сообщает ABC7. Отметим, что в некоторых городах США акции протеста после смерти Джорджа Флойда от рук полиции переросли в массовые беспорядки и грабежи, а чемпион НБА избил участника протестов в США за разбитое стекло в автомобиле.

Лидделл считает, что сейчас люди не просто отстаивают свою позицию, а разрушают города и причиняют вред окружающим.

"Приятно видеть, что некоторые люди защищают наш город. Но это ужасно, насилие порождает насилие. Насилие никому не помогает. Мы все знаем, что случившееся плохо. За этим трудно было наблюдать. Но беспорядки не помогут. Разрушение городов, причинение вреда людям не принесут никакой пользы", — заявил бывший чемпион.

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Отметим, что Лидделл провел четыре успешные защиты пояса чемпиона UFC в полутяжелом весе. После ухода Чак был введен в Зал славы организации.

Чак Лидделл / Фото: UFC

Напомним, что афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании в магазине поддельного чека на 20 долларов. Один из полицейских больше пяти минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер. Четверых полицейских, которые участвовали в аресте, уволили.

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