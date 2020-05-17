"Разрушитель" Алистар Оверим перенес тяжелый нокдаун и уничтожил оппонента ударом ногой в голову

В США прошел третий большой турнир смешанных единоборств от UFC за неделю

В ночь на воскресенье по киевскому времени в американском городе Джексонвилль прошел третий за неделю турнир Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC Fight Night 172. Главным событием шоу стал бой тяжеловесов Алистара Оверима (Нидерланды) и Уолта Харриса (США). Поединок считался очень конкурентным, американец был небольшим фаворитом. И он оправдал ожидания болельщиков!

В первом раунде Харрис отправил Оверима в нокдаун и принялся добивать, казалось, что рефери вот-вот остановит бой, но голландец смог подняться и продолжить поединок. А во втором раунде все перевернулось – Оверим мощным хайкиком (ударом ногой в голову) отправил своего соперника в нокдаун и сразу пошел на добивание. В этом случае рефери принял решение остановить избиение, результат – победа Оверима техническим нокаутом во втором раунде.

Для 40-летнего голландца по прозвищу "Разрушитель" эта победа стала 46-й при 18 поражениях. 36-летний Харрис по прозвищу "Большой билет" проиграл восьмой бой из 21.

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Напомним, что несколько дней назад на шоу UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра победил Энтони Смита техническим нокаутом в пятом раунде.

А неделей ранее грандиозный турнир прошел в США без зрителей: все результаты и яркие фото UFC249. В главном бою Джастин Гейджи победил Тони Фергюсона и стал новым "временным" чемпионом UFC в легком весе. Теперь американцу предстоит поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

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