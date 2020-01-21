Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

"Ребята, до свидания": бывший украинский боец, надевавший футболку с Путиным, рассказал о ситуации с показом его боя

21 января, 22:04

Алексей Олейник отметил, что не хочет связывать политику со спортом

Алексей Олейник

Алексей Олейник / Фото: Getty Images

Реклама

В андеркарте турнира UFC 246, в главном поединке которого Конор Макгрегор за 40 секунд победил Дональда Серроне, бывший украинский боец Алексей Олейник победил американца Мориса Грина. Позже спортсмен прокомментировал решение украинского телеканала не транслировать поединок с его участием.

"Мне скидывали такую информацию, но я даже не в курсе и не хочу в это вникать. Меня в Лас-Вегасе СМИ пытались вытащить на подобные разговоры: хотели приехать и поговорить, чтобы я рассказал о ситуации в Украине. Я сразу говорил: "Ребята, до свидания. О спорте я все расскажу". Не хочу политику связывать со спортом. Вот сейчас идут отстранения (со стороны WADA) спортсменов из-за того, что они просто россияне. Ты можешь в течение десятка лет быть "чистым" и честным спортсменом, а тебе будут указывать на твой паспорт. Так нельзя! И в этой ситуации то же самое. И в следующий раз просто могут не дать трансляцию".

Напомним, что в 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом РФ.

Смотрите "серьезный" нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

MMA UFC смешанные единоборства Алексей Олейник

Источник: Р-спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – СерронеMMA
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFCMMA
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть "вырубил" землякаMMA
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляцию
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляциюMMA
"Самая опасная женщина на планете" избила в ринге индийскую красотку: видео бояMMA
"Доктора в ринг! Доктора!" Зафиксирован самый страшный нокаут в истории ММАMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...