"Ребята, до свидания": бывший украинский боец, надевавший футболку с Путиным, рассказал о ситуации с показом его боя

Алексей Олейник / Фото: Getty Images

Реклама

В андеркарте турнира UFC 246, в главном поединке которого Конор Макгрегор за 40 секунд победил Дональда Серроне, бывший украинский боец Алексей Олейник победил американца Мориса Грина. Позже спортсмен прокомментировал решение украинского телеканала не транслировать поединок с его участием.

"Мне скидывали такую информацию, но я даже не в курсе и не хочу в это вникать. Меня в Лас-Вегасе СМИ пытались вытащить на подобные разговоры: хотели приехать и поговорить, чтобы я рассказал о ситуации в Украине. Я сразу говорил: "Ребята, до свидания. О спорте я все расскажу". Не хочу политику связывать со спортом. Вот сейчас идут отстранения (со стороны WADA) спортсменов из-за того, что они просто россияне. Ты можешь в течение десятка лет быть "чистым" и честным спортсменом, а тебе будут указывать на твой паспорт. Так нельзя! И в этой ситуации то же самое. И в следующий раз просто могут не дать трансляцию".

Напомним, что в 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом РФ.

Смотрите "серьезный" нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама