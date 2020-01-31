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Редкое видео: 18-летний Конор Макгрегор нокаутировал соперника в любительском бою

31 января, 14:22

Спустя год после этого Макгрегор начал профессиональную карьеру и путь к славе в UFC

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Сегодня Конор Макгоегор – главная звезда смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Но его восхождение к трону UFC началось с аматорских боев еще в 2007 году. 18-летний Конор выступил на турнире "Кольцо правды" в Дублине, где его соперником стал Кьяран Кэмпбелл.

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Узнать в юном парне будущую звезду тяжело – он еще без своих знаменитых татуировок и выглядит намного худее, чем сейчас, зато можно увидеть его фирменный стиль во время боя. Спустя год после этой победы Макгрегор начал профессиональную карьеру.

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Макгрегор одержал в октагоне 22 победы и потерпел четыре поражения. В 2017 году он стал участником первого в истории боя между бойцом ММА и боксером, сразившись с Флойдом Мейвезером в поединке по боксерским правилам. Ирландец ожидаемо проиграл, но заработал около 85 миллионов долларов.

В начале января Макгрегор вернулся в UFC после полуторагодичного перерыва и за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Этот поединок должен был принести Конору еще 70 миллионов долларов. Главная же цель Конора – реванш против Хабиба Нурмагомедова, которому он проиграл в 2018 году. Тот бой ознаменовался дракой за пределами октагона и дисквалификацией для обоих бойцов.

Недавно появились слухи, что Макгрегор готовится провести реванш с Нурмагомедовым: президент UFC рассказал, где состоится грандиозный поединок. Дана Уайт планирует продать более трех миллионов трансляций этого боя.

Видео: Reuters

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нокаут MMA UFC Конор Макгрегор видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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