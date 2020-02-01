Реванш Макгрегор – Нурмагомедов уже осенью, но есть и одно важное условие

Конор не хочет ждать долго, но у Хабиба есть личные причины

Конор Макгрегор / Фото: AFP

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Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда проведет свой следующий поединок звезда организации, бывший чемпион в двух весах ирландец Конор Макгрегор. Напомним, что в своем последнем бою Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне.

"Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон подерутся в Бруклине 19 апреля. Конор встретится с победителем этого поединка. Он говорит, что не хочет ждать, но я не знаю, какой бой для него имеет смысл. Рамадан начнется сразу после боя Хабиба и Тони. Он будет ждать его окончания, так что речь идет об осени. Сентябрь, октябрь или ноябрь", – рассказал Уайт ESPN.

Отметим, что Дана Уайт планирует продать более трех миллионов трансляций боя Макгрегор – Нурмагомедов.

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Напомним, что Макгрегор одержал в октагоне 22 победы и потерпел четыре поражения. В 2017 году он стал участником первого в истории боя между бойцом ММА и боксером, сразившись с Флойдом Мейвезером в поединке по боксерским правилам. Ирландец ожидаемо проиграл, но заработал около 85 миллионов долларов.

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