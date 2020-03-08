Россиянина "задушили" на турнире UFC 248: его победил "одноглазый" бразилец

Родольфо перевел Сафарова в портер, где провел удушающий прием и заставил россиянина сдаться

В Лас-Вегасе в ночь на воскресенье прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В одном из главных поединков вечера Йоанна Енджейчик в ожесточенном поединке уступила Вейли Жанг раздельным решением судей.

А в рамках предварительного карда 33-летний россиянин Сапарбек Сафаров встретился с представителем Бразилии Родольфо Виейра. Бой завершился досрочной победой бразильца. Родольфо перевел Сафарова в портер, где провел удушающий прием и заставил россиянина сдаться.

Видео решающего момента боя Родольфо Виейра – Сапарбек Сафаров:

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Сафаров потерпел третье поражение в карьере при девяти победах. На счету бразильского бойца теперь семь побед и ни одного поражения.

Сам Виейра при этом завершал бой с огромной гематомой, в результате которой его левый глаз практически полностью закрылся.

Родольфо Виейра завершал бой с огромной гематомой / Фото: Twitter

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