Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Россиянину, избившему бразильца в Абу-Даби, подарили за это элитный внедорожник: фото

17 июля, 21:59

Олег Люлька Олег Люлька

Российский олигарх Игорь Алтушкин преподнес Петру Яну, выигравшему титул чемпиона UFC, "Мерседес» GLE 450

Российский спортсмен Петр Ян, избивший бразильца Жозе Альдо и ставший чемпионом UFC на "Бойцовском острове" в Абу-Даби 12 июля, по возвращении в РФ получил подарок от олигарха из Екатеринбурга – главы "Русской медной компании" Игоря Алтушкина. Бизнесмен, состояние которого оценивается в 3,1 миллиарда долларов, преподнес Яну элитный внедорожник "Мерседес" GLE 450. Фото вручения презента опубликованы в Instagram клуба "Архангел Михаил", основанного Алтушкиным.

INSTAGRAM
Реклама

Напомним, на днях россиянин Петр Ян завоевал пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг), победив экс-чемпиона из Бразилии Жозе Альдо. В пятом раунде после двойки в челюсть Альдо упал на настил ринга, а Ян бросился на добивание. После десятков ударов в голову рефери остановил избиение – к тому времени октагон был уже залит кровью.

Петр Ян. Фото Twitter/UFC

Петр Ян. Фото Twitter/UFC

"Знал, что это будет серьезный соперник, поэтому не форсировал события. У меня была задача давать сопернику работать на старте боя, чтобы он вымотался, а затем включиться с третьего раунда. Так и сделали",сказал после того боя Петр Ян.

Реклама

Читайте также: В Украину возвращаются турниры по MMA, один из них пройдет со зрителями

Отметим, что недавно украинскому боксеру Редкачу вручили подарок за 100 тысяч долларов. Иван сообщил, что друг преподнес ему новый Mercedes S560 2020 года выпуска.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Мерседес машина MMA UFC смешанные единоборства Петр Ян

Источник: Архангел Михаил Instagram

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

13 крутых поединков на
13 крутых поединков на "Бойцовском острове": онлайн шоу UFC251MMA
Зарезали во время празднования дня рождения: страшная смерть спортсмена в Лондоне
Зарезали во время празднования дня рождения: страшная смерть спортсмена в ЛондонеMMA
Роуз Намаюнас победила, но на ее лицо после боя страшно смотреть: появились фото
Роуз Намаюнас победила, но на ее лицо после боя страшно смотреть: появились фотоMMA
Усик не набегается, и борец его задушит: прогноз от украинской звезды UFC на возможный бой боксера в MMA
Усик не набегается, и борец его задушит: прогноз от украинской звезды UFC на возможный бой боксера в MMAMMA
Главная красотка смешанных единоборств проиграла на
Главная красотка смешанных единоборств проиграла на "Бойцовском острове" в первом раундеMMA
Как российские олигархи помешали UFC заполучить лучшего борца мира,
Как российские олигархи помешали UFC заполучить лучшего борца мира, "спроектированного учеными"MMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять