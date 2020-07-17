Россиянину, избившему бразильца в Абу-Даби, подарили за это элитный внедорожник: фото

Российский спортсмен Петр Ян, избивший бразильца Жозе Альдо и ставший чемпионом UFC на "Бойцовском острове" в Абу-Даби 12 июля, по возвращении в РФ получил подарок от олигарха из Екатеринбурга – главы "Русской медной компании" Игоря Алтушкина. Бизнесмен, состояние которого оценивается в 3,1 миллиарда долларов, преподнес Яну элитный внедорожник "Мерседес" GLE 450. Фото вручения презента опубликованы в Instagram клуба "Архангел Михаил", основанного Алтушкиным.

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Напомним, на днях россиянин Петр Ян завоевал пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг), победив экс-чемпиона из Бразилии Жозе Альдо. В пятом раунде после двойки в челюсть Альдо упал на настил ринга, а Ян бросился на добивание. После десятков ударов в голову рефери остановил избиение – к тому времени октагон был уже залит кровью.

Петр Ян. Фото Twitter/UFC

"Знал, что это будет серьезный соперник, поэтому не форсировал события. У меня была задача давать сопернику работать на старте боя, чтобы он вымотался, а затем включиться с третьего раунда. Так и сделали", – сказал после того боя Петр Ян.

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Отметим, что недавно украинскому боксеру Редкачу вручили подарок за 100 тысяч долларов. Иван сообщил, что друг преподнес ему новый Mercedes S560 2020 года выпуска.

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