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Российский боец получил двойной перелом челюсти в бою MMA

7 марта, 11:12

Александр Трикиша

Мирзаев потерпел третье поражение в карьере, а его соперник победой заработал контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Арманом Оспановым из Казахстана на турнире АСА 105 в Алма-Ате. Мирзаев проиграл Оспанову техническим нокаутом в первом раунде. Оспанов повалил соперника на канвас и нанес серию ударов в голову, после чего рефери остановил бой. Поединок прошел в полулегком весе (до 65,8 кг).

На счету 33-летнего Мирзаева 18 побед и 3 поражения в ММА. Интересно, что для Мирзаева это поражение стало вторым подряд. Ранее в сентябре прошлого года он сенсационно проиграл Шамилю Шахбулатову глубоким нокаутом уже в первом раунде.

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У 30-летнего Оспанова из Казахстана – 10 побед и 3 поражения. Перед боем появилась информация, что в случае победы Оспанов подпишет контракт с UFC.

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Ранее мы писали, что Японского Шрека избили в ринге ногами, и он расплакался, как ребенок. 46-летний японец Хидеки Секине не сдержал эмоций после того, как потерпел четвертое поражение кряду.

Украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян – о боях с представителями UFC:

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: СЭ

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