Российского бойца избили после оскорбительной песни о Нурмагомедове. И теперь грозят изнасилованием

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов сообщил, что на него было совершено нападение. Это произошло спустя несколько дней после того, как Кузнецов по прозвищу "Анубис" записал оскорбительную песню о своем соотечественнике – чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове. Кузнецов назвал Хабиба "королем лицемерия", обвинил в сексизме, а также заявил, что Хабиб смел, только если вокруг него находится его команда.

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"Вся история связана с Хабибом Нурмагомедовым, потому что фанаты других героев не присылали бы мне угрозы о расправе и изнасиловании моей семьи у меня же на глазах. Мы живем не в каменном веке, чтобы решать вопросы грубой силой. Меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы – слишком неуверенно, быстро, видимо, было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне – непонятно", – написал у себя в Instagram Дмитрий Кузнецов

"Поцарапался, получил в голову и что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы, привели в непригодный вид. Если бы не вышел из машины – на мне бы и следа не осталось. Все это мелочи, ссадины заживут, машину отцу починю, заработаю и подарю новую"

"В общем, со мной все хорошо, будто ходил малину в огороде собирать.С уверенностью скажу – запугать меня не получится, какие бы методы вы ни выбрали. Главное – оставьте мою семью в покое, не понимаю, зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют. Наверное, придется переехать подальше от родителей, для их безопасности. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся" – добавил Дмитрий Кузнецов, на счету которого в смешанных единоборствах 11 побед при 6 поражениях

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Смотрите песню Кузнецова про Нурмагомедова

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Ранее мы писали, что прямо у дома убили звезду смешанных единоборств. Американскому спортсмену Исаие Чапману по прозвищу "Зверь", которого застрелил неизвестный, было всего 30 лет.

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