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Роуз Намаюнас победила, но на ее лицо после боя страшно смотреть: появились фото

12 июля, 06:16

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Роуз Намаюнас с огромной гематомой и залитым кровью лицом победила Джессику Андраде на "Бойцовском острове"

На искусственном острове Яс в Абу-Даби, который в ближайшие недели носит название "Бойцовский остров", проходит большой номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251. А мы проводим онлайн всех боев главного карда UFC251, также смотреть шоу можно на сервисе oll.tv.

Во втором бое главного карда сошлись американка литовского происхождения Роуз Намаюнас и бразильянка Джессика Андраде.

Весь бой девушки провели в стойке, пытаясь наносить мощные удары в голову. Андраде использовала боковые, Роуз благодаря преимуществу в антропометрических данных больше попадала. Уже в первом раунде американка разбила сопернице нос. Несмотря на более низкий рост и меньший размах рук, Андраде не пыталась перевести бой в партер, а Намаюнас бьет больше и точнее. В третьем раунде Намаюнас пропустила несколько мощных ударов и завершала бой с окровавленным лицом и огромной гематомой под глазом. Итог – победа Роуз Намаюнас разделенным решением судей.

На лицо Роуз Намаюнас во время интервью после боя было больно смотреть:

Напомним, что Джессика Андраде – открытая лесбиянка. В 2019 году в Лас-Вегасе она оформила отношения с Фернандой Гомес, с которой перед этим долгое время встречалась. В мае с девушками случился неприятный инцидент – под дулом пистолета в Бразилии у них забрали машину и мобильные телефоны, к счастью, Джессика и Фернанда не пострадали.

Роуз Намаюнас имеет литовские корни, регулярно посещает эту страну и понимает литовский язык, потому что в нем она общается с бабушкой и дедушкой.

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MMA UFC женский MMA Джессика Андраде Роуз Намаюнас

Источник: Сегодня|Спорт

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