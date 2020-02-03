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"Самая мерзкая травма года": чемпиону ММА сломали руку уже на первой минуте боя

3 февраля, 15:13

"Лучше бы он сдался": американец Пэт Сабатини проиграл своему земляку крайне неприятным нокаутом

Титульный поединок на турнире по смешанным единоборствам CFFC 81 в Бенсалеме, штат Пенсильвания, завершился моментом с жуткой травмой, просмотр которого людям со слабым сердцем не рекомендуется. В этом противостоянии чемпион промоушена американец Пэт Сабатини проиграл соотечественнику-претенденту Джеймсу Гонсалесу уже на 46-й секунде поединка в результате крайне неприятного повреждения.

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Не прошло и минуты с начала боя, как рука Пэта Сабатини вывернулась неестественным образом из-за захвата Гонсалеса. Как результат, рефери пришлось остановить поединок и отдать победу техническим нокаутом – а с ней и титул – Джеймсу Гонсалесу. Комментаторы MMA уже назвали случившееся "самой мерзкой травмой года".

Интересно, что сам Сабатини, увидев травму, отреагировал достаточно спокойно. Словно это обыденное для него дело. А медики, оперативно появившиеся в "клетке", диагностировали предполагаемый вывих плеча и локтя. По крайней мере, на несколько недель Пэт остался вне спорта.

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"Я не хотел, чтобы так все закончилось, – сказал травмировавший Пэта Сабатини Джеймс Гонсалес. – Лучше бы он постучал рукой по канвасу и сдался, тогда бы избежал перелома. Желаю ему скорейшего выздоровления"

Смотрите еще один "свежий" нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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травма нокаут смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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